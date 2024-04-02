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TİKA Başkanı Bağdat'ta Şakaik Anaokulu'nun açılışını yaptı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Kayalar, Bağdat'ta TİKA'nın tadilatını üstlendiği Şakaik Anaokulu'nun açılışını yaptı.

Öğretmenlerden anaokulu hakkında bilgi alan Kayalar, sınıfları gezerek çocuklara hediyeler verdi, çocuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Irak Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed el- Bedrani ile görüşen Kayalar'ın, Şeyh Abdulkadir Geylani ve İmam Azam Külliyelerinde de proje açılışı ziyaretinde bulunması bekleniyor.

TİKA Başkanı Kayalar, Şeyh Maruf el-Kerhi Camii ziyareti sonrası ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri dağıtımına katılacak ve iftarını Bağdat'ta Türkmenlerle açacak.

Kaynak: AA / Güncel

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