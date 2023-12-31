Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Yılbaşı Yoğunluğu
Kadıköy Meydan ve Bağdat Caddesi'nde yılbaşı nedeniyle yoğunluk oluştu. Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, vatandaşlar ise ışıklandırmaları ve bina süslemelerini ilgiyle izledi.
KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde yılbaşı nedeniyle yoğunluk oluştu.
Yılbaşı nedeniyle Kadıköy Meydan ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Polis ekipleri, cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Boğa heykeli çevresine gelen vatandaşlar, yılbaşı için hazırlanan ışıklandırmalar ve bina süslemelerine ilgi gösterdi.