Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte Irak'ın başkenti Bağdat'a resmi temaslarda bulunmak üzere geldi. Ziyaret kapsamında Türkiye ve Irak arasındaki savunma işbirliği ve güvenlik konuları ele alınacak.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel