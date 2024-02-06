Üye Girişi
Haberler

Bakan Güler, Irak'ta, Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta, Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçi Ali Rıza Güney tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, çalışmalara ilişkin bilgi alarak başarılar diledi.

- Bakan Güler, Irak'ta, Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti

BAĞDAT - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta, Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta, Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçi Ali Rıza Güney tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, çalışmalara ilişkin bilgi alarak başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Bağdat Irak Savunma Diplomasi Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title