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Fenerbahçeli Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in kombinleri sosyal medyanın diline düştü

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Fenerbahçe'nin gözde iki futbolcusu Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in, Bağdat Caddesi kombinleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta sahası İsmail Yüksek ile sarı-lacivertlilerde ikinci dönemini yaşayan Serdar Dursun, özel hayatlarında da birlikte vakit geçiriyor.

Fenerbahçeli Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in kombinleri sosyal medyanın diline düştü

32 yaşındaki Dursun oğlu Eymen ve İsmail Yüksek ile önceki gün, Bağdat Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. İkilinin minik Eymen'le eğlenceli anları çok konuşuldu. Nedeni ise tarzları.

Fenerbahçeli Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in kombinleri sosyal medyanın diline düştü

Dursun ve Yüksek'in kombinleri sosyal medyanın diline düşerken, gelen yorumlar ise şöyle;

Fenerbahçeli Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in kombinleri sosyal medyanın diline düştü

Fenerbahçeli Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in kombinleri sosyal medyanın diline düştü

Fenerbahçeli Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in kombinleri sosyal medyanın diline düştü

Fenerbahçeli Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in kombinleri sosyal medyanın diline düştü

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Serdar Dursun İsmail Yüksek Fenerbahçe 3.Sayfa Yaşam Spor Haberler

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