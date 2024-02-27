Fenerbahçeli Serdar Dursun ile İsmail Yüksek'in kombinleri sosyal medyanın diline düştü

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta sahası İsmail Yüksek ile sarı-lacivertlilerde ikinci dönemini yaşayan Serdar Dursun, özel hayatlarında da birlikte vakit geçiriyor.

32 yaşındaki Dursun oğlu Eymen ve İsmail Yüksek ile önceki gün, Bağdat Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. İkilinin minik Eymen'le eğlenceli anları çok konuşuldu. Nedeni ise tarzları.

Dursun ve Yüksek'in kombinleri sosyal medyanın diline düşerken, gelen yorumlar ise şöyle;