Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'i ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte Irak'ta Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Büyükelçi Ali Rıza Güney tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, çalışmalara ilişkin bilgi alarak başarılar diledi.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'i ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta, Bağdat Büyükelçiliğimizi ziyaret etti. Büyükelçi Ali Rıza Güney tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, çalışmalara ilişkin bilgi alarak başarılar diledi" denildi.