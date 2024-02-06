Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'i ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte Irak'ta Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Büyükelçi Ali Rıza Güney tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, çalışmalara ilişkin bilgi alarak başarılar diledi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta, Bağdat Büyükelçiliğimizi ziyaret etti. Büyükelçi Ali Rıza Güney tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, çalışmalara ilişkin bilgi alarak başarılar diledi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Bağdat Irak Diplomasi Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title