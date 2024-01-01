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2024 Yılına Vatandaşlar Bağdat Caddesi'nde Coşkuyla Girdi

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Yeni yıla saatler kala Bağdat Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, ışıklarla süslenen maketlerin önünde hatıra fotoğrafları çektirip müzik eşliğinde eğlendi. Yılın ilk gününe coşkulu bir şekilde giren vatandaşlar, sürücülerin kornalarıyla da desteklendi.

2024 yılına vatandaşlar Bağdat Caddesi'nde kutlamalar eşliğinde girdi. Yeni yıla saatler kala cadde üzerinde toplanan vatandaşlar, ışıklarla süslenen maketlerin önünde hatıra fotoğrafları çektirip müzik eşliğinde eğlendi.

2024 yılına vatandaşlar Kadıköy Bağdat Caddesi'nde coşkulu bir şekilde girdi. Yeni yıla saatler kala cadde üzerinde toplanan vatandaşlar, ışıklarla süslenen maketlerin önünde hatıra fotoğrafları çektirip, müzik eşliğinde eğlendi. Yeni yıla saniyeler kala vatandaşlar 10'dan geriye sayarak yılın ilk gününe coşkulu bir şekilde girerken, sürücüler ise kornalarıyla bu coşkuya eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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