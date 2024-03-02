Türkiye Maarif Vakfı, Bağdat'ta mental matematik yarışması düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Mansur Okulu'nda mental matematik yarışması düzenledi.

Mansur Kampüs Müdürü Ahmet Eray Daş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmayı önceki yıllarda Zeyyune Okulu'nda düzenlediklerini anımsatarak, bu yıl yarışmaya yaklaşık 400 öğrencinin katıldığını belirtti.

Yarışmaya Zeyyune Okulu'nun yanı sıra Irak'ın Musul, Kerkük ve Süleymaniye kentlerindeki okullardan öğrencilerin de katıldığını aktaran Daş, "Yarışmanın sonuçları bugün belli oldu ve kazanan öğrencilerimize ödüllerini verdik." dedi.

Yarışmanın son derece heyecanlı geçtiğini ifade eden Daş, başarılı olan öğrencilere THY sponsorluğunda İstanbul'a gidiş dönüş bileti hediye ettiklerini kaydetti.

Bağdat Maarif Okulları Zeyyune Okulu Müdürü Muhammed Esat Uzunlu, öğrencilerin 25 kategoride yarıştığını anlattı.