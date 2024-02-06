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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bağdat temaslarını tamamlayarak Erbil'e geçti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta, Bağdat temaslarını tamamlayarak Erbil'e geçti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'taki Bağdat temaslarını tamamlayarak Erbil'e geçti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta, Bağdat temaslarını tamamlayarak Erbil'e geçti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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