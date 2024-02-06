Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta, Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçi Ali Rıza Güney tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, çalışmalara ilişkin bilgi alarak başarılar diledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta, Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta, Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçi Ali Rıza Güney tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, çalışmalara ilişkin bilgi alarak başarılar diledi. - BAĞDAT