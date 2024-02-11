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Kırıkkale'de Tır Kazası: 2'si Ağır 3 Kişi Yaralandı

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Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde meydana gelen kazada, hızını alamayan bir tır, önünde seyreden hafif ticari araca çarptı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de hızını alamayan tır, önünde seyreden hafif ticari araca çarptı. Ticari aracın hurdaya döndüğü kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Kayseri karayolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. yönetimindeki GG 966 LG Gürcistan plakalı Mercedes marka tır, önünde seyreden M.A. idaresindeki 06 DSV 243 plakalı Dacia marka hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan hafif ticari araç, demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücüler A.Ö. (58) ve M.A. (35) ile hafif ticari araçta bulunan S.A. (29) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen hafif ticari araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan S.A. ile M.A.'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan tır ile hafif ticari araç otoparka çekildi. Bir süre trafiğe kapanan karayolu, yapılan çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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