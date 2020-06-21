Mersin'de 'akıllı bisiklet' uygulaması yaygınlaşıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'de 'akıllı bisiklet' uygulaması yaygınlaşıyor

Mersin'de kent içi ulaşımı kolaylaştırmak, vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'akıllı bisiklet' uygulaması, her geçen gün büyüyen filosu ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Mersin'de 'akıllı bisiklet' uygulaması yaygınlaşıyor
21.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:38

Mersin'de kent içi ulaşımı kolaylaştırmak, vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'akıllı bisiklet' uygulaması, her geçen gün büyüyen filosu ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde kent içi ulaşımı kolaylaştırmak, vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen KentBis projesi, her geçen gün büyüyen filosu ile daha çok Mersinliye ulaşıyor. Bu kapsamda, 6 istasyonda 75 bisikletle hizmet veren KentBis projesi, filosuna 85 yeni bisiklet daha kattı. Böylece bisiklet sayısı 160'a çıktı.

Adnan Menderes Bulvarı sahil şeridinde gezintiye çıkan vatandaşların ulaşım sağlama noktasında ilk tercihi olan bisikletler, genç-yaşlı herkes tarafından yoğun ilgi görüyor. Daha konforlu ve kullanışlı yeni bisikletlerle vatandaşa hizmet verecek olan KentBis, uygun kiralama ücreti ile hem bisiklet almaya bütçesi yetmeyen dar gelirli vatandaşlar için, hem de bisiklet sürmeye cesaret edemeyenler için vazgeçilmez hale geldi.

Genç-yaşlı demeksizin geniş bir kitleye hizmet veren KentBis ile gezinti yapmanın ve ulaşım sağlamanın yanı sıra sağlık için bisiklet kullanımına yönelen vatandaşların sayısında da artış oldu. Proje, üye sayısı ile birçok şehri geride bıraktı. 25 bini kayıtlı, 20 bini kredi kartı ile kullanan üye olmak üzere toplam 45 bin kişi KentBis sayesinde Mersin sahillerinin tadını bisikletle çıkarırken, bir yandan da spor yapıyor.

"KentBis ile bisiklet kullanımının artmasına büyük katkı sağladık"

KentBis sorumlusu Murat Tunç, Mersin'de bisiklet kullanımını yaygınlaştırma konusunda projenin önemli bir etken olduğunu ifade ederek, saati 1 TL gibi uygun kiralama ücreti ile çok geniş bir kitleye hizmet verdiklerini söyledi. Tunç, "Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz bu projemiz ile bisiklet kullanımının artmasına büyük katkı sağladık. Yoğun olarak 18-25 yaş aralığında gençlerimiz kullanıyor ama 75-80 yaşında kullanıcılarımız da var. Mersin halkı bu projeyi sahiplendi" dedi.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli doktor Serhat Kandemir ise sağlıklı ve uzun bir ömür için hareketli olmanın önemine değinirken, bisikletin bunu sağlayan en önemli spor dallarından biri olduğunu ifade etti. Kandemir, korona virüs süreci ile uzun süre evde olan ve hareketsiz kalan vatandaşlara, bisiklet kullanarak kaslarını güçlendirebilecekleri önerisinde bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Bakan Akar'dan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği mesajı geldi
Bakan Akar'dan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği mesajı geldi
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Alişan Emre Kınay Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Yılmaz Vural Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Sabah Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Mersin'de 'akıllı bisiklet' uygulaması yaygınlaşıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 15:05:44. #1.15#
title