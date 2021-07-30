Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı, üzerinde 2 kiloluk plastik patlayıcı ile yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensubunun, 2 kilogram ağırlığındaki plastik patlayıcı ile yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensubunun, 2 kilogram ağırlığındaki plastik patlayıcı ile yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mardin/Kızıltepe yolu üzerinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı, telefon düzenekli, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı madde ele geçirildi.

Araç içerisindeki 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınırken, örgüt mensubu adli işlemleri için Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı