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MSB'den Irak'ta PKK'ya hava harekatı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığının, artan etki ve yoğun baskıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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