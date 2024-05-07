İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 15 zanlı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 8 zanlı yakalandı ve 7 şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin haklarında istihbari bilgi bulunan 15 zanlı tespit edildi.
Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Operasyonda, 8 zanlı yakalandı.
7 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.