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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Operasyonlar devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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