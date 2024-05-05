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MSB: Edirne'de 9 kişi yasa dışı geçiş girişiminde yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelelerinin devam ettiğini açıkladı. Edirne'de görevli hudut birlikleri tarafından yakalanan 9 kişiden 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

MSB: "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Edirne Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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