MSB: Edirne'de 9 kişi yasa dışı geçiş girişiminde yakalandı

MSB: "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA