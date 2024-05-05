MSB: Edirne'de 9 kişi yasa dışı geçiş girişiminde yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelelerinin devam ettiğini açıkladı. Edirne'de görevli hudut birlikleri tarafından yakalanan 9 kişiden 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
MSB: "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA