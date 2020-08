MANİSA Kula'da 130 küçük ve büyükbaş telef oldu, inceleme başlatıldı Kula'da 130 küçük ve büyükbaş telef oldu, inceleme başlatıldıMANİSA'nın Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde, yaklaşık 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu.

MANİSA'nın Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde, yaklaşık 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu. Hayvan ölümleri besicileri tedirgin ederken, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği, sonuçların gelecek hafta içinde çıkacağı öğrenildi.

İlçeye bağlı kırsal Gökçeören Mahallesi'nde 10 ayrı besicinin ahırında, geçen 27 Temmuz'da hayvan ölümleri yaşanmaya başlandı. Bugüne dek mahallede toplam 30 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan telef oldu. Konudan haberdar olan Kula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mahalleye gelerek inceleme yaptı. Telef olan hayvanlardan, saman ve yemlerden alınan örnekler, incelenmesi için İzmir'de laboratuvara gönderildi. Mahalle sakinlerinin ahırlarında her gün inceleme yapan ekipler, hastalık şüphesi gördüğü hayvanlardan örnek alarak çalışmalarını sürdürüyor. Hayvanlardan, saman ve yemlerden alınan örneklere ilişkin testlerin, bayramdan sonraki ilk mesai gününde sonuçlanacağı öğrenildi.

'ÖNÜNE GEÇEMİYORUZ'

Hayvanı ölen besicilerden Gürbüz Yaşar, "Yaklaşık 1 haftadır nedeni belli olmayan bir hastalıkla uğraşıyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sağ olsun büyük uğraş veriyor ama laboratuvardan hala sonuç gelmemiş, biz de sonuçları bekliyoruz. Her geçen gün hayvanlar telef olmaya devam ediyor, hiçbir şekilde önüne geçemiyoruz. Bir an önce laboratuvardan sonuçların gelmesini bekliyoruz. Yetkililerin de bu konu ile ilgili daha çok ilgilenmesini bekliyoruz. Şu ana kadar duyduğumuza göre 25-30 civarında büyükbaş hayvanın, 100'e yakın küçükbaş hayvanın telef olduğunu öğrendik. Mahalleli vatandaşlardan duyduğumuza göre sayılar bu civarda. Bu süreç her gün devam ediyor. Ben ve diğer mahalle sakinleri büyük acı çekiyor. Bir an önce gerekli yardımın yapılmasını istiyoruz" dedi.

'SONUÇLARIN ÇIKMASINI BEKLİYORUZ'

Hayvanlarının telef olduğunu söyleyen Mahmut Özbınar ise, "Yaklaşık bir hafta önce hayvanlarımız rahatsızlandı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine konuyu aktardık. Telef olan hayvanlarımızdan İzmir'e laboratuvara örnek gönderdik. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Telef sayımız çok. Benim rahatsız olarak yatanlar hariç 18 hayvanım telef oldu" diye konuştu.

