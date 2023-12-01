Başkan Aşkın Ankara'daki temaslarını sürdürdü

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, beraberindeki heyet ile birlikte Ankara'daki temaslarını sürdürdü. Manisa Milletvekillerini ziyaret eden Başkan Aşkın, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim için Kula ve Manisa'da yürütülecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim için partilerin siyasi ataklarının başladığı son günlerde AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ankara'ya çıkarma yaptı. İlk gün temaslarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti grup toplantısına katılarak başlayan Başkan Aşkın ve beraberindekiler, daha sonra bakan olarak görev yaptığı dönemde Kula'nın gururu haline gelen önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Miletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 'nu ziyaret etmişti. Başkan Aşkın ve beraberindeki heyet, Ankara'daki temaslarını önceki gün de sürdürdü. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, MKYK Üyesi Ahmet Mücahit Arınç ve Tamer Akkal'ı ziyaret eden Başkan Aşkın, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Kula'da yürütülecek siyasi çalışmaların ele alındığı ziyaretlerde Başkan Aşkın, Manisa Milletvekillerine fotoğraflarının yer aldığı dokuma Kula halısı ile Kula'da kadınlar tarafından üretilen el dikimi futbol toplarını hediye etti. - MANİSA