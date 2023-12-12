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Kula'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

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Kula ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Sürücüler sis farları ve dörtlülerini yakarak seyretti.

MANİSA'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü D300 kara yolunda sürücüler sis farları ve dörtlülerini yakarak seyretti.

Kula ilçe merkezi ve İzmir- Ankara D300 kara yolunda etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte de etkili olunca, sürücüler zor anlar yaşadı. İzmir-Ankara D300 kara yolu üzerinde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşerken, sis farı ve dörtlülerini yakan sürücüler trafikte hızlarını düşürerek seyretti. İzmir-Ankara D300 kara yolu dron ile havadan görüntülendi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlemler alırken, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda da uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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