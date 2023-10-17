Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 59,92 Gram Esrar ve 168 Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Kula ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir araçta yapılan aramada 59,92 gram esrar ve 168 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde emniyet güçlerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önleme ile şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araç içerisindeki 2 şüpheli şahıstan 59,92 gram esrar maddesi ile 168 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Kula ve bölgesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, imal ve ticaretini önleme ile şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında önceki gece Eşme kavşağında bir otomobil durduruldu. Cumhuriyet savcısından alınan arama kararı kapsamında otomobil içerisinde arama yapan emniyet güçleri, H.Y.(31) ile M.O.(24) isimli şüphelilerden 59,92 gram esrar maddesi ile 168 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, işlemleri için emniyete götürülen 2 şüpheliye 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapılıp ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA