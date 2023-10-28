Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Tütünle Harmanlanmış Esrar Ele Geçirildi

Manisa'nın Kula ilçesinde emniyet güçleri, şüpheli bir şahsın araç altına attığı maddeyi tespit ederek tütünle harmanlanmış esrar ele geçirdi. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada da esrar bulundu ve toplam 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde miktar gözetmeksizin uyuşturucuya savaş açan emniyet güçleri, önceki gece hal ve hareketlerinden şüphelendiği bir şahsa yaklaşırken şahsın araç altına bir madde attığını tespit etmesi üzerine yaptığı incelemede tütünle harmanlanmış esrar ele geçirdi. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada da esrar ele geçirilirken, şüpheli şahıs ile birlikte toplam 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kula'da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, imal ve ticaretini önleme ile şüpheli şahısları yakalama çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, ilçe genelinde uyuşturucuya adeta savaş açtı. Miktar gözetmeksizin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ile imal ve ticaretini önlemeye devam eden emniyet güçleri, önceki gece ilçe mezarlığı civarında yan yana park halinde bulunan 2 aracın önündeki 6 kişiye yaklaştı. Ekibin yaklaştığını fark eden M.E.(23) isimli şüpheli şahsın aracın altına doğru bir madde attığını tespit etmesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, araç altına atılan maddenin gazete kağıdına sarılı vaziyette tütünle harmanlanmış şekilde esrar maddesi ile esrar içiminde kullanılan aparat olduğunu belirledi. Şüpheli şahıs ile yapılan görüşmede ikametinde bulunan esrar maddesini de kendi rızası ile teslim edeceğini bildirmesi üzerine şahsın ikametine giden emniyet güçleri, ikametten 3.71 gram ile araç altından alınan 1.26 gram esrar maddesi ile esrar içiminde kullanılan aparata el koydu.

Öte yandan, şüpheli M.E ile birlikte bulunan R.G.(26), M.S.(31), F.K.(30), O.K.(35) ve B.Y.(29)'den kan ve idrar örnekleri de aldıran emniyet güçleri, adli tahkikata başlayıp ifadelerinin alınmasının ardından 6 kişiyi de serbest bıraktı. - MANİSA