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Yağlı güreş sporcusu trafik kazasında hayatını kaybetti

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Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan yağlı güreş sporcusu Burhan Karabulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karabulut, memleketi Kula'da defnedildi.

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan yağlı güreş sporcusu Burhan Karabulut (21) tedavi gördüğü hastanede 37 gün sonra yaşamını yitirdi. Karabulut, memleketi Kula'da toprağa verildi.

?Selendi ilçesinde 11 Aralık'ta Mustafa Ö.'nün kullandığı 45 ARM 745 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ahmet G. yönetimindeki 27 YD 090 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsünün yanı sıra yağlı güreş sporcusu Burhan Karabulut'un da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Karabulut, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde, önceki gün hayatını kaybetti.

Yağlı güreş sporcusu Karabulut'un ölümü, yakınları, sevenleri ve sporcu arkadaşlarını yasa boğdu. Burhan Karabulut için bugün öğlen memleketi olan Kula ilçesindeki Süleyman Şah Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve genç güreşçinin yakınları, sevenleri ve sporcu arkadaşları katıldı.

Kılınan namazın ardından Karabulut'un bir süre omuzlarda taşınan tabutu, cenaze aracına konulup, Kula Asri Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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