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Alkollü tır sürücüsü genç bir gencin ölümüne sebep oldu

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Manisa'nın Kula ilçesinde karayolunda arızalanan otomobili tamir etmek isteyen gençlerin bulunduğu otomobile çarpan ve bir gencin ölümüne sebep olan tır sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2.13 promil alkollü olduğu öğrenilen tır sürücüsünün ifadesinde kaza yaptığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde karayolunda arızalanan otomobili tamir etmek isteyen gençlerin bulunduğu otomobile çarpan ve bir gencin ölümüne sebep olan tır sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2.13 promil alkollü olduğu öğrenilen tır sürücüsünün ifadesinde kaza yaptığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Kaza, önceki gece saat 22.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı Mahalle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halindeyken arızalanan otomobili tamir etmek isteyen gençlere, aynı yönde seyreden A.K. idaresindeki 35 EKS 98 plakalı tırın çarpması sonucu Ömer Faruk Yükselten(28) olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kazanın hemen ardından jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kaza noktasında yaklaşık 2 kilometre ileride bulunan tır sürücüsü, 2.13 promil alkollü çıkmıştı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan tır sürücüsü, bugün işlemleri tamamlanmasının ardından Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. İfadesinde alkollü olduğu için kaza yaptığını fark etmediğini söyleyen tır sürücüsü, tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manisa Trafik Kazaları Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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