Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Yıldıray Akın Başpehlivan oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 27. kez yapılan etkinliğinde Yıldıray Akın başpehlivan seçildi. Etkinlikte onlarca güreşçi mücadele etti ve dereceye girenler ödüllendirildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde bu yıl 27. kez düzenlenen Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Yıldıray Akın oldu.

Kula Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri, bu yıl 27. kez Kula Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. 25'i başpehlivan kategorisinde olmak üzere 200'e yakın güreşçinin 13 boyda kıspet kuşandığı er meydanındaki müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Güreş müsabakalarında ilk heyecan, küçük, yıldız ve orta boydaki pehlivanların karşılaşmalarında yaşandı. Geleceğin başpehlivanları olmaya aday pehlivanlarının mücadelesi ilgiyle izlendi. Çeşitli kategorilerdeki güreşler sporseverler tarafından ilgiyle izlenirken, Kula er meydanının başpehlivanlık final müsabakası başpehlivan Süleyman Aykırı ve başpehlivan Yıldıray Akın arasında yapıldı. Uzun soluklu mücadelede birinci olmak için kıyasıya güreşen başpehlivanlar da ilgiyle izlenirken, rakibini yenerek başarıya ulaşan er meydanının başpehlivanı Kula'da faaliyet gösteren Merkez Kasap Sahibi Ömer Akşehirlioğlu adına güreşen, Korkuteli Belediyesi başpehlivanı Yıldıray Akın oldu.

Onlarca müsabakaya ev sahipliği yapan er meydanında dereceye giren güreşçilere ödül ve madalyaları da protokol üyeleri tarafından verildi.

Öte yandan düzenlenen güreş ağası ihalesini ise iş insanı Halis Aktan 165 bin TL ile kazanarak güreş ağası oldu. - MANİSA