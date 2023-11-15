Manisa Kula'da Emre Barajı su tutmaya başladı

Manisa'nın Kula ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşası tamamlanan Emre Barajı, su tutmaya başladı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, ilçeye kazandırılan 6. baraj olan Emre Barajı'nın inşasında gövde dolgusunun tamamlanmasıyla yüzde 99 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta barajın gövdesini kış gelmeden tamamlamak için yaz aylarında hummalı bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Yaklaşık 150 bin metreküp dolguyu kısa sürede bitirdik. Yağışlar başlamadan barajda su tuttuk. Manisalı üreticilere hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Balta, bin 50 dekar araziye su verecek barajda 490 bin metreküp su depolanacağını belirtti.

Balta, Emre Barajı'nın bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağına işaret ederek, "6. barajımızın da devreye girmesi ile Kula'da borulu basınçlı modern sistemle sulanan arazi miktarı 17 bin 270 dekara ulaşacak. Sulama maliyetleri düşecek, tarlalardaki ürün verimliliği artacak. Bölge çiftçisi 2023 yılı rakamlarıyla yılda 5 milyon 250 bin lira daha fazla kazanacak." ifadelerini kullandı.

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