Kula'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucuya savaş açan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde uyuşturucu maddeleri ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirdi. Hakim karşısına çıkarılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucuya savaş açan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde uyuşturucu maddeleri ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirdi. Hakim karşısına çıkarılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kula'da uyuşturucu madde imal ve ticaretine karşı savaş açan ve çeşitli çalışmalarla başarılı sonuçlara ulaşan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, önceki gece şüphelendikleri Y.S. isimli bir şahsı durdurdu. Şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şahsın cebinde 6 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'ndan aldıkları ev arama izniyle yeniden harekete geçen emniyet güçleri, Y.S. isimli şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada 2 adet hassas terazi, 5 adet fişek halinde satışa hazır daralı 0,3Gram toplamda 1,5 gram metamfetamin, 3 adet metamfetamin içmek için kullanıldığı değerlendirilen aparat, 4 adet esrar maddesi içmek için kullanıldığı değerlendirilen aparat, 2 adet mekaniği ile oynanmış çakmak, uyuşturucu madde sarmak için kullanıldığı düşünülen alüminyum folyo, 1 adet poşet içerisinde 1 gram Hint keneviri ve 7 adet sentetik ecza kapsülü ele geçirildi.

Öte yandan Y.S. isimli şahsın ikametinde bulunan ve hakkında çeşitli suç kaydı olduğu öğrenilen A.Ç. isimli şahıstan da naylon poşete sarılı halde bulunan daralı 1.5 gram metamfetamin maddesi ve esrar kalıntısı olduğu değerlendirilen kağıtlar ekiplerce ele geçirdi. Savcılık talimatıyla ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve aparatlarına el konulurken, şüpheli Y.S. ve A.Ç., gözaltına alındı.

İki şüpheli de tutuklandı

Gözaltına alınmalarının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. İki şüpheli de, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu kapsamında tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuya geçit verilmeyecek

Öte yandan ilçe genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımını bitirmek için çeşitli çalışmalar yürütüldüğü belirtilerken, ilçede satış veya imal ile kullanımın bitirilmesine yönelik çalışmaların aynı titizlikle devam edeceği bildirildi. - MANİSA