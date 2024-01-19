Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden genç güreşçi son yolculuğuna uğurlandı

37 gün önce Manisa'nın Selendi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve bir süredir tedavi gördüğü Manisa'daki hastanede yaşamını yitiren 21 yaşındaki güreşçi Burhan Karabulut, gözyaşları arasında memleketi Kula ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Genç güreşçinin 29 Mayıs 2023 tarihli sosyal medya paylaşımında yazdığı "Hiç kimse, bu dünyadan canlı çıkmıyor" sözü ise yürekleri dağladı.

11 Aralık 2023 tarihinde Manisa'nın Selendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve o günden bu yana Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 21 yaşındaki güreşçi Burhan Karabulut, önceki gün yaşam mücadelesini kaybetmişti. Genç yaşta elim kazaya kurban giden Karabulut için memleketi Kula ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Süleyman Şah Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazında baba Naim Karabulut ve genç güreşçinin sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Genç güreşçinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kula Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Elim kaza sonucu yaşamını yitiren Burhan Karabulut için düzenlenen cenaze törenine Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, daire amirleri, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, spor camiası ve genç güreşçinin arkadaşları katıldı.

"Hiç kimse, bu dünyadan canlı çıkmıyor"

Öte yandan, Karabulut'un vefat haberi Kula'da büyük üzüntüye sebep oldu. Kula'nın tanınan ve sevilen Karabulut ailesinin oğlu Burhan için, Kula halkı yüzlerce fotoğraf ve başsağlığı dileğiyle acılarını dile getirdi. Kaza kurbanı Burhan Karabulut'un 29 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı paylaşımdaki yazı ise, yürekleri dağladı. Kendi fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yapan Karabulut'un "Hiç kimse, bu dünyadan canlı çıkmıyor" yazılı paylaşımı yüzlerce yorum aldı. - MANİSA