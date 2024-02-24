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Manisa'da Otomobil-Tır Çarpışması: 1 Ölü

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Manisa'nın Kula ilçesinde karayolunda seyir halindeyken arızalanan otomobili tamir etmeye çalışan 3 gençten biri, aynı yönde seyir halinde olan tırın çarpması sonucu otomobil ile tır arasında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza noktasından yaklaşık 2 kilometre sonra durabilen ve yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu öğrenilen tır sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde karayolunda seyir halindeyken arızalanan otomobili tamir etmeye çalışan 3 gençten biri, aynı yönde seyir halinde olan tırın çarpması sonucu otomobil ile tır arasında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza noktasından yaklaşık 2 kilometre sonra durabilen ve yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu öğrenilen tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza saat 22.15 sıralarında İzmir Ankara D-300 Karayolu Esenyazı Mahalle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Y.Y. idaresindeki 49 AAN 570 plakalı otomobil arızalanması sebebiyle Esenyazı kavşağı yakınlarında emniyet şeridinde durdu. Araç sürücüsü Yunus Yükselten ve araçta yolcu olarak bulunan Emre Yükselten ile Ömer Faruk Yükselten arızalanan aracı tamir etmek istediği esnada aynı yönde seyir halinde olan A.K idaresindeki 35 EKS 98 plakalı tır, arızalanan araca çarptı. Feci kaza sonucu araç sürücüsü Yunus Yükselten ve yolcu Emre Yükselten kazayı yara almadan atlatırken, tır ile otomobil arasında sıkışan ve otomobilden yaklaşık 10 metre öteye fırlayan Ömer Faruk Yükselten(28), feci şekilde yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, talihsiz gencin cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme(OYİ) ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza noktasından yaklaşık 2 kilometre sonra durabilen ve yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu öğrenilen tır sürücüsü A.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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