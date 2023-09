Manisa'da elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 2 kişi ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, kazaya karışan motosiklet ile elektrikli bisiklet sürücüleri ve yaralılar da dahil 4 kişinin alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Zaferiye Mahallesi İbni Sina Caddesi ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan Kula İtfaiye Amirliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki caddenin kesiştiği noktada B.A. idaresindeki 45 ALN 992 plakalı motosiklet ile M.A.(22) idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışmasıyla her iki aracın sürücüleri ile yolcu olarak bulunan A.A.(29) ve A.N. savruldu. Kazanın şiddetiyle elektrikli bisiklet sürücüsü M.A.(22) ve yolcu olarak bulunan A.N. ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.A.(29) yaralanırken, motosiklet sürücüsü B.A. kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.A.(29) ve M.A.(22), burada yapılan tedavilerin ardından kafa travması sebebiyle ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan 4 kişi de alkollü çıktı

Öte yandan kazanın hemen ardından idari tahkikat başlatan emniyet güçleri, kazaya karışan motosiklet sürücüsü B.A., motosiklette yolcu olarak bulunan A.A., elektrikli bisiklet sürücüsü M.A. ile elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan A.N.'nin alkollü olduğunu tespit etti. Kazaya karışan motosiklet ile elektrikli bisiklet sürücülerine alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA