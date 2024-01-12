MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Kula'da jeotermal sondaj projesinin açılışına katıldı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa'nın Kula ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ile Kula Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen ve 20 milyon lira maliyetli jeotermal sondaj projesinin açılışına katıldı.

Fidan dikimi yapılan geçen ay yapılan serada ve mevcut jeotermal kaynaklarda incelemelerde bulunan Akçay, burada yaptığı konuşmada, sondaj kuyusu çalışmaları sayesinde jeotermal potansiyelin artmasının önemli olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Üretken Belediyecilik" anlayışı çerçevesinde yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu aktaran Akçay, "Ülke ekonomisine katkı sağlayan, istihdamı destekleyen, üreten ve geliştiren belediyecilik anlayışıyla belediye başkanlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. İnşallah 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde de bu çalışmaların karşılığı sandığa yansıyacaktır." dedi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, 50 bin metrekare jeotermal serada, üretimin başladığını dile getirdi.

Mevcut jeotermal sıcak su kaynaklarının sera için yeterli olduğunu vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:

"Ortalama 65 derece ile 162 metre derinlikten çıkan sıcak suyu kullanıyoruz. İlerleyen süreçte kaynakların verimli kullanılması, inşaatı devam eden jeotermal tatil tesisinin ve yeni kurulacak seralarda kullanılmak üzere yeni kuyu açıyoruz. Enerjinin sürdürülebilirliğini korumak amacıyla da ikinci bir kuyu açarak çıkarttığımız termal suyu geriye pompalayarak su kaybının önüne geçeceğiz. Daha önce yaptığımız saha etütleri bizlere gösterdi ki yaklaşık saniyede 100 litre jeotermal sıcak suya ulaşacağımızı ümit ediyoruz."

Törene Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, belediye meclis üyeleri ve girişimciler katıldı.