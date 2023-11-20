Selendi Belediyespor Deplasmanda Kula Ülküspor'u Yendi

Manisa Süper Amatör küme Ali Kaya Sezonu C Grubu maçında Selendi Belediyespor, deplasmanda Kula Ülküspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maçta Selendi takımı etkili bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.

Manisa Süper Amatör küme Ali Kaya Sezonu C Grubu ekiplerinden Selendi Belediyespor deplasmanda Kula Ülküspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Kula Jeopark sahasında Hakemler H. Furkan Acar, Yusuf Akkaya ve Furkan Yardımcı'nın yönettiği müsabakada Kula Ülküspor 10. dakikada Serkan takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçta iyi oynayan Selendi takımı girdiği pozisyonları gole çeviremezken 35. dakikada Kenan ceza sahasının dışından sert vurduğu topu ağlarla buluşturdu. İlk yarı 1-1 beraberlikle bitti. İkinci yarıda etkili oynayan Selendi Belediyespor'da 75. dakikada topla buluşan Gürbüz topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Maç bu skorla sona ererken Selendi Belediyespor puanını 6'ya yükseltti. Selendi Belediyespor gelecek hafta kendi sahasında Killik Gençler Birliğini ağırlarken, Kula Ülkü Spor 1984 Salihli'ye konuk olacak. - MANİSA