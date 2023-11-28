Manisa'da yol kontrolünde kaçak tütün ele geçirildi

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde bir yolcu otobüsünün bagajında 30 bin adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında bir yolcu otobüsünün bagajında 30 bin adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronlara el konurken, şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçak tütüne karşı savaş açan Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, önceki gün İzmir- Ankara D300 karayolunda yaptıkları yol kontrol uygulamasında bir yolcu otobüsünün bagajından H.C. ve H.M.K. isimli şahıslara ait 30 bin adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirdi. Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen tütün dolu makaronlara el konulurken, şüpheli H.C. ve H.M.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA