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Hikmet Dönmez kimdir? CHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hikmet Dönmez Kaç yaşında, nereli?

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Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Manisa Kulu Belediye Başkan adayı ise Hikmet Dönmez. Hikmet Dönmez nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HİKMET DÖNMEZ KİMDİR?

Hikmet Do¨nmez, 1969'da Manisa'nın Kula ilçesinde dogˆdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa'da tamamlayan Dönmez, Selc¸uk U¨niversitesi Egˆitim Faku¨ltesi Resim-İş Ögˆretmenligˆi Bo¨lu¨mu¨'nü bitirdi. 1994 yılında polis olan ve emniyete c¸es¸itli birimlerde çalışan Dönmez, emekliliğinden sonra Körez Mahallesi'nde muhtarlık yaptı. Dönmez, evli ve 4 c¸ocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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