Korsan taksici korona virüs denetimlerinde yakalandı
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Korsan taksici korona virüs denetimlerinde yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, korona virüs denetimleri kapsamında şehir merkezinde yapılan denetimler sırasında polis noktasında korsan taksiyle taşımacılık yaptığı belirlenen sürücü yakalandı.

Korsan taksici korona virüs denetimlerinde yakalandı
06.08.2020 16:14 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:18

Edirne'nin Keşan ilçesinde, korona virüs denetimleri kapsamında şehir merkezinde yapılan denetimler sırasında polis noktasında korsan taksiyle taşımacılık yaptığı belirlenen sürücü yakalandı. Korsan taksiciye 6 bin 141 TL idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda 81 il ile birlikte Keşan'da da korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından meydan ve caddelerde bir dizi denetim yapıldı. Toplu taşıma araçları ve ticari taksilerin de denetlendiği uygulamalar sırasında ekipler şehrin en işlek caddelerinde denetim noktaları oluşturdu. Alparslan Türkeş Meydanı'nda da oluşturulan noktada yapılan denetimler sırasında polis ekipleri, içerisinde 2 yolcunun bulunduğu E.O. yönetimindeki 22 RM 378 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan incelemede, E.O.'nun korsan taksiyle taşımacılık yaptığı belirlendi.

Yetki belgesi de olmadan taşımacılık yaptığı belirlenen E.O.'ya 6 bin 141 TL idari para cezası kesilirken, aracı 60 gün süreyle trafikten men edilerek, Yediemin otoparkına çekildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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