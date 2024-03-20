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Keşan'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa dökerken, alevler bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa dökerken, alevler bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mısır Sokak'taki tek katlı bir evde yaşayan Birsen Canbaz, komşusuna misafirliğe gitti. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebeple evden alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede evi saran alevleri fark edenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, polis, çevrede toplanan kalabalığı uzaklaştırdı. Bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alınan alevler söndürüldü.

Evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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