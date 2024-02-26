Edirne'de Uyuşturucu Operasyonunda 21 Zanlı Gözaltına Alındı
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerce 21 şüpheli yakalandı, ev ve iş yerlerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Ekiplerce 21 şüpheli yakalandı, ev ve iş yerlerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.