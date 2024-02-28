Edirne'de jandarma ekipleri motosiklet sürücülerine trafik eğitimi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Keşan Jandarma Motosikletli Trafik Timleri ilçedeki motosiklet sürücülerine yönelik eğitim düzenledi.

Ekipler sürücülere motosiklet kullanımında dikkat edilecek hususlar, motosikletlerin trafikte görünürlüğü, motosiklet koruma ekipmanlarının önemi ve hız kuralları konularında bilgi verdi.

Jandarma ekipleri eğitimin ardından sürücülere trafikte görünür olmalarını sağlamak amaçlı reflektör yelek hediye etti.