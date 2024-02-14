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Edirne'de Evden Motorlu Testere Çalan Şüpheliler Yakalandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden çalınan 2 adet motorlu testere çalan 2 şüpheli, çaldıkları testerelerle birlikte yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden 2 adet motorlu testere çalan 2 şüpheli, çaldıkları testerelerle birlikte yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesinde bir evden çalınan 2 adet motorlu testere çalındı. Gelen ihbar üzerine araştırma yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Ü.Y. ve V.I. olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmada, Yenimescit Mahallesi'nde yakalanan şüpheliler, motorlu testereleri S.S.'ye sattıklarını söyledi. Polis, tarafından motorlu testereler ile birlikte yakalanan S.S. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S. serbest bırakılırken, Ü.Y. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. V.I. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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