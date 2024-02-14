Keşan'da Çiçekçiler Sevgililer Günü İçin Yoğun Mesai Yapıyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilerde hareketlilik yaşanıyor. Sevgililer Günü'nde gül, karanfil, kır ve saksı çiçeklerinin yanı sıra teraryumlar ilgi görüyor. Sevgilisine ya da eşine sevgisini çiçekle göstermek isteyenler çiçekçilerin yolunu tutarken, çiçekçilerde Sevgililer Günü'ne özel farklı konseptler hazırladı.

Şehrin en işlek caddelerinden olan Hastane Caddesi üzerinde 28 yıldır çiçekçilik yapan Murat Yıkılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, 'İşlerimiz öğle saatlerinde yoğunlaşmaya başladı. Akşamüstünden daha umutluyuz. Çiçek hanımefendilerin sevdiği ve onları mutlu eden bir ürün. Fiyatlarda oldukça makul. Müşterilerimizi üzmüyoruz. Örneğin bir gül 75 lira. Bir dal karanfil 20 lira. Artışlar enflasyonun altında oldu. Erişilebilir bir durum. 20 lira vererek eşini, sevgilisini bir karanfille sevindirebilir. 75 lira verip bir güllede eşini, sevgilisini sevindirebilir. Fiyatlar ülke şartlarındaki enflasyonun altında kaldı. Keşke daha düşük olsa. En çok güller tercih ediliyor. Bunun yanında kır çiçeği demetleri, vazolu aranjmanlar yine revaçta olan ürünler. Geçen sene deprem vardı. Üzücü bir Sevgililer Günü geçirmiştik. Sipariş üzerine de götürüyoruz. Akşamüstü daha fazla yoğunluk oluyor. İşten eve gidenler eşlerine götürüyorlarö dedi.