Edirne'de dron destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından trafikte olan sürücülere yönelik dron destekli denetimler gerçekleştirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından il genelinde trafikte seyir halinde olan sürücülere yönelik denetimler devam ediyor. Edirne'nin Enez ve Keşan ilçelerinde dron destekli trafik denetimlerinde seyir halindeki sürücülerin ve araçların trafik kurallarına uyulması, hız ve emniyet tedbirleri kontrolleri yapıldı. Yapılan denetimlerin devam edeceği belirtildi. - EDİRNE