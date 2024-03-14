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Edirne'de Ters Yönden Gelen Otomobille Kaza Sonrası Çıkan Tartışmada 1 Kişi Vuruldu

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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan tartışmada bir kişi bacağından vuruldu. Kaza sonrası yaşanan kavga çevredekilerin müdahalesiyle yatıştırılmaya çalışılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde ters yönden gelen bir otomobil ile başka bir otomobilin çarpıştığı kaza sonrasında çıkan tartışmada 1 kişi bacağından vuruldu.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Caddesi'nden Fevzi Çakmak Caddesi istikametine giden S.A. yönetimindeki 34 ZC 1169 plakalı otomobil ile Y.M. yönetimindeki 22 ACM 146 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Caddesi kesişiminde çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücüler tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. S.A., yanındaki tabanca ile Y.M.'ye ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerden biri Y.M.'nın sol bacağını sıyırdı.

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırılmaya çalışılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından hafif yaralanan Y.M. ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polisin olay yerinde yaptığı incelemede 4 adet boş kovan bulundu.

Polis, S.A.'yı olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan S.A. ifadesinin alınması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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