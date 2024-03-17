EBİS Bisiklet Kulübü Tıp Bayramı kutlamaları düzenledi

Edirne Bisiklet Kulübünce (EBİS) 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Kulübün başkan yardımcısı Mustafa Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, bisiklet sevdalılarının "Bisiklete bin sağlığını koru" sloganıyla sürüş yaptığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti de protesto ettiklerini belirten Kurt, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği önünden başlattıkları turun Pazarkule Sınır Kapısı'nda son bulduğunu kaydetti.

Keşan'da park ve merkez açılışı yapıldı

Keşan Belediyesince yapılan Trafik Eğitim Parkı ile Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezi törenle açıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, can kurtaracak bir organizasyonu hayata geçirdiklerini söyledi.

Afetlere karşı önlem alınması gerektiğini belirten Helvacıoğlu, "Doğru tedbirleri öncesinde almak Keşan'ımızın idarecileri olarak bizlerin ilk görevidir. Vatandaşlarımız da ev ve iş yerlerinde kendi tedbirlerini önceden almalıdır. Afet durumlarında organizasyon ve haberleşme en önemli konuların başında geliyor." dedi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Helvacıoğlu, Trafik Eğitim Parkı'nın açılışında da öğrencilerin, gençlerin eğlenerek öğreneceği parkın Keşan'a hayırlı olmasını diledi.