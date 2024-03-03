Keşan'da Şüphelilerin Üst Aramasında Sentetik Ecza ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 6 şüphelinin üst aramasında sentetik ecza ile uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin farklı zaman ve yerlerde yaptığı uygulamalarda durdurulan İ.A., A.S. D., A.A., S.I., E.S. ve R.M.Ü.'nün üst aramalarında toplam 20 adet sentetik ecza ile 10,59 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE