Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Bin 900 TL Ele Geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir şüphelinin üst aramasında, uyuşturucu ve uyuşturucu madde satışından elde edilmiş olabileceği değerlendirilen 6 bin 900 TL ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Yenimescit Mahallesi Ensar Sokak'ta durumundan şüphelenilen U.Ç. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Şüphelinin üst aramasında, 4 adet uyuşturucu hap ve 3 parça halinde 0,92 gram esrar ile uyuşturucu madde satışından elde edilmiş olabileceği değerlendirilen 6 bin 900 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan U.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE