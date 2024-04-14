Keşan'da jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini bilgilendirdi
Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini bilgilendirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Keşan'da motosikletli trafik timleri motosiklet sürücülerinin yoğun olduğu noktalarda denetimler gerçekleştirdi.
Sürücülerin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden ekipler, denetimde bilgilendirme bulunarak sürücülere reflektörlü yelek hediye etti.