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Edirne'de Polis Şüphelilerin Üzerinden Uyuşturucu Ele Geçirdi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan 3 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin durdurduğu 3 şüphelinin üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan A.Y., H.Ö. ve Ç.I.'nın üst aramaları yapıldı. Yapılan aramada, A.Y.'nin üst aramasında, kağıda sarılı halde 0,57 gram uyuşturucu, H.Ö.'ün üzerinde sentetik ecza ve kilitli poşet içerisinde 1,01 gram kokain, Ç.I.'nın üzerinde ise alüminyum folyoya sarılı 0.24 gram metamfetamin ve sigara paketi jelatinine sarılı 0.66 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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