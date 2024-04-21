Keşan'da kahvehanede kumar oynayanlara yüksek para cezası
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında da işlem yapıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira para cezası kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığını tespit etti.
Kahvehanede denetim yapan ekipler, kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye, 38 bin 550 lira idari ceza uyguladı.
İş yeri sahibi C.A. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.