Keşan'da kaçan sürücü polis otosuna çarptı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, karıştığı kazadan kaçarken jandarma ekiplerinin dur ihtarlarına uymayan sürücü aracıyla polis otosuna çarptı.

Alınan bilgiye göre, Enez istikametinden Keşan'a giden M.T. (65) yönetimindeki 34 KSC 26 plakalı panelvan, bir kazaya karıştı. Sürücü, kazanın ardından panelvan ile kaçtı.

İhbar üzerine kaçan aracı takibe alan jandarma ekiplerinin dur ihtarlarına uymayan sürücü, Enez Kavşağı yakınlarına geldiği sırada, önünde giden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis otosuna çarptıktan sonra durdu. Jandarma ekipleri M.T.'yi araçtan indirdi. Hafif yaralanan sürücü, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Panelvan araçta arama yapan jandarma, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE