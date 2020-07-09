Konya'da işçileri taşıyan hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı Konya'nın Kulu ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan hafif ticari aracın kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan hafif ticari aracın kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçilerini taşıyan Güven I. idaresindeki 42 M 7954 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sürücünün park halindeki tırı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen aracı görüp manevra yapmasıyla kontrolden çıktı. Tarlaya giren araç takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Güven I. (41) ve araçta bulunan işçiler Ercan K. (38), Halis T. (44), Ahmet Y. (32) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Ercan K. Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA